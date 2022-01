Super green pass per centri commerciali, banche e parrucchieri. Palazzo Chigi: ipotesi obbligo vaccino per over 50

È durata un'ora e mezza circa la cabina di regia a Palazzo Chigi presieduta dal premier Mario Draghi per fare il punto sulle misure anti-Covid da assumere. Alla riunione prendono parte i ministri Roberto Speranza di Leu, Dario Franceschini del Pd, Elena Bonetti di Iv, Maria Stella Gelmini di Fi, Massimo Garavaglia per la Lega e Fabiana Dadone del M5S, rispettivamente in sostituzione dei capidelegazione Giancarlo Giorgetti e Stefano Patuanelli. Ci sono inoltre i ministri della PA Renato Brunetta, dell'Economia Daniele Franco e della Scuola Patrizio Bianchi, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli. Presenti inoltre alla riunione il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro e il capo del Cts Franco Locatelli.

E si preannuncia una riunione di fuoco. Tema: obbligo vaccinale. Il Pd lo chiederà ma non è un tema che mette d'accordo tutti. Si parlerà anche dell'estensione del super Green pass per tutti i lavorarori, pubblici e privati.

Per i dem l' obbligo del vaccino è la «via maestra per affrontare il tema della crescita di contagi in corso». Si tratta, chiariscono le stesse fonti, dell'«unico modo, a nostro avviso, per fare chiarezza ed evitare di infilarsi in distinzioni di età o di funzioni che finiscono per essere portatrici più di equivoci che di soluzioni».

Cosa comporta il Green pass rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro? Il nodo dei controlli e della sostituzione dei dipendenti appare piuttosto problematico. Abbiamo fatto il punto qui.

Le posizioni dei partiti

Pd, Iv e Fi sono a favore dell'obbligo di vaccini, così come il ministro della Salute Roberto Speranza, mentre la Lega apre all'obbligo, ma solo per gli over 60. Sono queste le posizioni dei partiti della maggioranza a ridosso della cabina di regia sulle nuove misure, in programma alle 15 a Palazzo Chigi. Molti dubbi sembrano invece solcare il M5s, che ha al suo interno diverse posizioni: «Appare paradossale ragionare di obbligo vaccinale quando anche coloro che si rendono disponibili per la terza dose incontrano difficoltà a farla in tempi brevi», ha detto ieri Giuseppe Conte.

La cabina di regia dovrebbe avere al vaglio anche l'ipotesi, rilanciata ieri da Forza Italia, di obbligo di Super Green pass per tutti i lavoratori, ma questa proposta non sembra convincere del tutto neanche chi, come il Pd, è a favore dell'obbligo di vaccini per tutti. Sul tavolo della riunione di questo pomeriggio la Lega porterà una posizione concordata con i governatori, a favore dell'obbligo per chi ha più di 60 anni. Iv auspica che l'obbligo sia esteso a tutti, lavorando in maniera equilibrata su sanzioni e tempistiche.

Quando, chi e cosa

Alle 15 è prevista la cabina di regia tra il presidente del Consiglio e i capidelegazione delle forze di maggioranza per impostare il nuovo decreto anti Covid. Oltre al Green Pass rafforzato per tutti i lavoratori, per rallentare i contagi Covid il governo sta valutando la possibilità di varare l'obbligo vaccinale per i soggetti più fragili e a rischio, come ad esempio gli over 60. Qui il punto con gli ultimi aggiornamenti su tutte le ipotesi in campo

Poi alle 16.30 si terrà il confronto con le Regioni (il tema ritorno a scuola e della dad sono i punti nevralgici della discussione) i Comuni (Anci) e le Province (Upi).

Infine ci sarà il Consiglio dei ministri, che non è ancora convocato ma è previsto comunque nel pomeriggio.

Giorgetti assente. Nessun contrasto tra il ministro Giancarlo Giorgetti e il presidente Mario Draghi, né sulle misure sul Covid, né su altri argomenti. Lo precisa l'ufficio stampa del ministro. Ricostruzioni in tal senso sono da considerarsi fantasiose e destituite di ogni fondamento. Lo stesso Giorgetti ha personalmente informato il presidente del Consiglio che per ragioni familiari questa mattina è ripartito per Varese. La Lega in cabina di regia sarà rappresentata, come già accaduto altre volte, dal ministro Massimo Garavaglia. La posizione della Lega sulle misure Covid è stata condivisa insieme con i governatori e con l'accordo del segretario.

Obbligo di vaccino per gli over 50

Accordo in cabina di regia per l'obbligo di vaccino per gli over 50. È quanto riferiscono fonti presenti all'incontro all'Adnkronos. Nello specifico, durante la riunione, si sarebbe parlato di estensione del green pass rafforzato -in possesso di vaccinati e guariti- sul posto di lavoro per gli over 50, obbligo di vaccini, invece, per quanti, superati i 50 anni, non hanno alcuna occupazione.

La proposta avanzata dal premier Mario Draghi, secondo fonti di governo, riflette le classi di età più ricorrenti nelle ospedalizzazioni: non è un compromesso politico. La Lega intanto si dice contraria «all'obbligo vaccinale indiscriminato e propone di utilizzare criteri scientifici e non ideologici: la maggioranza assoluta dei ricoveri in terapia intensiva riguarda persone al di sopra dei 65 anni».

Ultimo aggiornamento: 17:21

