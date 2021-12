Super Green pass, stop caffè al bar senza certificato in zona arancione: niente pranzo all'aperto solo con tampone. Le faq del governo

Super green pass. Senza il certificato verde rafforzato, in zona arancione, non sarà possibile neanche prendere il caffè al bancone. Lo precisano le Faq del governo nel capitolo dedicato a bar e ristoranti .

Le faq del governo sul Super Green pass

Le faq sottolineano che la consumazione è invece consentita sia in zona bianca che gialla, anche senza green pass. Per chi non è né vaccinato né guarito dal Covid e dunque non ha il super pass, inoltre, in zona arancione non sarà possibile mangiare ai tavoli di bar e ristoranti non solo al chiuso ma neanche all'aperto.

