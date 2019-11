Giovane suora scopre di essere incinta: «Era appena tornata dall'Africa»

Scandalo in un convento siciliano, dove una giovane suora è andata in ospedale con dolori addominali e ha scoperto di essere incinta: la monaca era tornata da poco dall’Africa, dove si sarebbe recata per far visita al suo Paese natale. Secondo quanto riportano i media locali, la suora - proveniente da un monastero in un paesino del Nebrodi - si è fatta visitare per un forte mal di stomaco, ma i medici hanno scoperto il suo stato di gravidanza iniziato già da alcune settimane.

La suora sarebbe ora stata trasferita in un altro convento: sulla sua identità c'è la massima riservatezza. Nessuna smentita da parte dell'Arcivescovado. «Una volta riscontrati alcuni problemi legati a sue patologie, i medici si sono accorti contestualmente dello stato di gravidanza iniziato, pare, da poche settimane - si legge sulla Gazzetta del Sud - La suora è stata sottoposta alle cure del caso e successiva trasferita in altra sede dal suo ordine».

