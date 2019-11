Si deve esibire con la banda musicale a una festa ma ha un malore e muore a 36 anni

CREMONA - Un uomo di 36 anni, componente di una banda musicale, è morto questo pomeriggio a Cremona stroncato da un malore poco prima di esibirsi. Il musicista, della Funkasin Street Band di San Donà di Piave, intorno alle 16, si è accasciato al suolo privo di sensi in piazza Stradivari. Rapido l'intervento del 118, con gli operatori che hanno a lungo rianimato il 36enne per poi trasportarlo in ospedale. Ricoverato nel reparto di terapie intensive, l'uomo si è spento nel tardo pomeriggio. Domani, in segno di lutto e rispetto, gli organizzatori della 'Festa del Torrone' hanno deciso di ridimensionare il programma. In una nota l'organizzatore della Festa del Torrone SGP Events e i promotori della manifestazione, il Comune e la Camera di Commercio di Cremona, hanno espresso le loro più sentite condoglianze per il tragico evento.

Ultimo aggiornamento: 21:16

