Sulmona, terribile schianto frontale con una jeep: due morti

SULMONA - Due uomini sono morti poco fa in uno schianto frontale nel territorio di Sulmona. Lo schianto si è verificato sulla strada statale 17, l'auto scendeva verso Sulmona e l'impatto, violentissimo, è avvenuto contro una jeep. Dalle prime informaziono, l'incidente sarebbe avvenuto durante un sorpasso. Sul posto i soccorsi del 118, la polizia stradale e i vigili del fuoco. Per le due persone decedute, che viaggiavano su una Fiat Punto, non c'è stato scampo. Non sono noti ancora altri particolari del drammatico incidente stradale. Ultimo aggiornamento: 22:14