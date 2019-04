Uomo si getta da viadotto della Roma-L'Aquila: non si trova il corpo

di Marco De Risi

Un uomo si è gettato nel vuoto da un viadotto della Roma-L'Aquila in Provincia di Roma. E' stata visto alle 8.30 da alcuni automobilisti. Il corpo ancora non si trova essendo finito nella vegetazione sotto il "viadotto nuovo". Si è alzato un elicottero dei vigili del fuoco e sono in atto difficili ricerche da terra.