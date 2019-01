Studente di 17 anni trovato impiccato in garage dai genitori: indaga la procura

PADOVA - Un ragazzo di 17 anni che frequentava un liceo scientifico è stato trovato morto nel garage della sua casa, in provincia di Padova. Il giovane si sarebbe suicidato, impiccandosi con la cinta dei pantaloni, ma non sono stati trovati biglietti o scritti che spieghino il motivo del gesto. A trovare il cadavere sono stati i genitori, ieri a tarda ora.



Immediata la chiamata al 118 e ai carabinieri, ma i medici non hanno potuto far nulla per salvare la vita al ragazzo.



La Procura ha disposto che il corpo rimanga a disposizione dell'autorità giudiziaria, non ci sarebbero dubbi sul fatto che si tratti di un suicidio, tuttavia il pm di turno ha deciso di aprire un fascicolo per indagare sul motivo che ha spinto il 17enne a togliersi la vita. I carabinieri stanno sentendo in queste ore i familiari, gli amici e i compagni di scuola.

