Meteorologa si suicida a 35 anni: ecco l'ultimo messaggio di Jessica

DETROIT - Jessica Starr, 35 anni, si è tolta la vita lasciando nel dolore suo marito e i suoi due figli. La notizia della morte della meteorologa diha colpito molti telespettatori. La prima a dare la notizia è stata la sua collega Amy Andrews: «I nostri cuori sono spezzati. Ci hanno detto che Jessica si è uccisa».si era operata da poco agli occhi. Aveva tenuto informati i suoi follower dell'intervento a fine ottobre: «Ieri è stata dura per me - ha scritto Jessica nel suo ultimo tweet il 14 novembre - sarei voluta tornare ma serve ancora tempo per il mio recupero. Vi prego pensate a me».Prima della nascita del figlio, nel 2015, la Starr aveva ricevuto messaggi da alcuni sconosciuti a proposito del suo peso: «Qualcuno mi ha scritto che sembro un elefante e lo ha legato alla mia gravidanza. Non pensate di aver oltrepassato il limite?». La Starr era originaria del Michigan, si era specializzata in meteorologia grazie a due lauree alla Michigan STate University e alla Mississippi State University.I suoi colleghi di Fox hanno voluto ricordarla con un messaggio in tv