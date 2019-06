Ricattato per una foto hard: 50enne si suicida si era sfogato su Facebook

NUORO - Una foto hard che circola sui social e che diventa tentativo di estorsione per un artigiano nuorese di 50 anni. Quindi la vergogna e la disperazione fino al suicidio, non prima di aver raccontato la sua storia su Facebook. L'uomo - come riporta La Nuova Sardegna - si è tolto la vita nel reparto di Psichiatria del San Francesco di Nuoro, dove era ricoverato dopo un primo tentativo di suicidio in casa. Gli inquirenti confermano il suicidio in ospedale ma sulle cause mantengono uno stretto riserbo e sarà un'inchiesta della Procura di Nuoro a fare luce.

© RIPRODUZIONE RISERVATA