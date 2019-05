«Mi ammazzo»: scrive il post su Fb, la polizia la salva mentre sta già sul balcone

di Simone Pierini

Una donna di 54 anni ha minacciato il suicidio in un post su Facebook. A salvarle la vita mentre era sul punto di lanciarsi dal balcone di casa è stata la polizia. È successo lunedì pomeriggio quando la donna sulla sua pagina Facebook aveva manifestato chiari intenti di togliersi la vita. Ad accorgersi di quanto scritto è stato un assistente capo della polizia di stato, in servizio presso la sezione anticrimine del commissariato di Sesto San Giovanni.



Ha notato su Facebook un post dal contenuto allarmante nel quale una donna, rappresentando alcune problematiche personali, ha minacciato di uccidersi. Gli immediati accertamenti svolti per rintracciare la donna hanno dato esito positivo dopo solo pochi minuti dalla pubblicazione del post. I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato la donna su un balcone al secondo piano mentre, in lacrime, pronunciava frasi prive di significato.



Temendo un gesto estremo da parte della donna, un poliziotto è rimasto in strada tentando di stabilire un dialogo per tranquillizzarla, mentre altri due agenti della volante hanno raggiunto velocemente l'ingresso dell'abitazione. Predisposte tutte le misure di sicurezza che la circostanza richiedeva, con l'ausilio di vigili del fuoco, personale sanitario e polizia locale, la breve ma intensa trattativa condotta dai poliziotti ha fatto sì che la donna, seppur provata, desistesse dal suo intento, permettendo così agli agenti di entrare in casa.

