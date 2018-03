Giovane detenuto tenta il suicidio in cella: salvato in extremis dalla guardia

di Paola Treppo

UDINE - Giovanesalvato per un soffio da unanella casa circondariale dinel pomeriggio di oggi, 9 marzo.A tentare di togliersi la vita un ragazzo straniero che già in passato aveva creato problemi e delle tensioni non solo nel carcere del capoluogo friulano, ma anche in altre case circondariali, tanto che era stato spostato più volte.A riferirlo èi, segretario del Trivento dellaPolizia Penitenziaria: «L’intervento dell’agente è stato tempestivo e ha salvato una vita, anche grazie all’aiuto del collega - dice -; encomiabile il suo gesto. Ogni giorno la polizia penitenziaria deve affrontare delle situazioni di estrema gravità con grave carenza di organico». Il detenuto è stato soccorso dalla equipe medica di una ambulanza e non è in pericolo di vita.