Uccise la ex a coltellate condannato a 16 anni si impicca in carcere

di Michela Poi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COSENZA - Si è ucciso impiccandosi con l'accappatoio. Così ha deciso di farla finita, 36 anni, condannato a sedici per aver ucciso con quindici coltellate la ex fidanzatatre anni fa a Magnago (Milano).Era rinchiuso nel carcere di Rossano (Cosenza), dove era stato trasferito per poter ricevere le visite dei suoi familiari, residenti in Calabria.L'uomo aveva già tentato ildiverse volte in cella. Proprio per questo Il suo avvocato Daniele Galati ha dichiarato di voler «far luce sull'accaduto, dato che Saraceno avrebbe dovuto essere piantonato».