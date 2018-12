«Non valgo niente», poi il volo dal balcone: grave una 12enne

Un biglietto con su scritta una frase agghiacciante: "Non valgo niente, la vita non vale la pena di essere vissuta". Poi il volo dal balcone di casa, a Poggiardo. Un volo di circa 5 metri finito fortunatamente su una siepe che ha attutito la caduta evitando il peggio. I soccorsi sono stati immediati, la ragazzina è stata trasportata d'urgenza in ospedale, a Lecce.

I carabinieri ora indagano sull'inquietante episodio e hanno sentito anche i genitori per tentare di risalire alle cause che possano ave mosso la ragazza verso un gento così estremo.





Mercoledì 12 Dicembre 2018, 11:25 - Ultimo aggiornamento: 12-12-2018 11:59