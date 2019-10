Milano, stuprata a 18 anni mentre rientra al campus universitario

Ultimo aggiornamento: 15:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO - Unaha denunciato di essere sessualmente ieri a Rozzano da uno sconosciuto che l'ha minacciata con un coltello mentre rientrava al campus universitario, dove alloggia.La giovane, di origine indiana e che vive a Manchester, si trova in Italia per un periodo di studio. I medici della clinica Humanitas di Rozzano, periferia sud di Milano, hanno riscontrato elementi compatibili con l'abuso sessuale denunciato. Sull'episodio ora indagano le forze dell'ordine che stanno cercando eventuali immagini delle telecamere presenti in zona.