Donna violentata dal medico durante iI parto cesareo. Il video choc in sala operatoria

Una donna è stata stuprata dopo l'anestesia effettuata per un taglio cesareo durante il parto. L'autore della violenza è l'anestesista, un brasiliano di 32 anni. L'uomo è stato denunciato e ora rischia una condanna da 8 a 15 anni di reclusione.

La denuncia

A sporgere denuncia non è stata solo la paziente ma anche l'Hospital da Mulher di Vilar dos Teles a São João de Meriti, nello Stato di Rio de Janeiro, in cui lavorava il medico. A scoprire cosa è accaduto è stata la direzione sanitaria dopo aver messo delle telecamere di sicurezza nelle sale operatorie. Da qualche tempo sembra ci fossero sospetti sui farmaci anestetizzanti per questo i capi dell'ospedale volevano vederci chiaro.

Le immagini

Osservando le immagini però si è visto il dottor Giovanni Quintella Bezerra, aggredire sessualmente la donna coperta da una tenda, mentre accanto altri medici eseguivano il taglio cesareo. Il medico avrebbe avvicinato il volto della paziente al suo organo sessuale abusando di lei. Ora gli inquirenti stanno indagando sul caso per capire se ci sono state altre vittime.