Accusato di stupro e incesto: vittima per 5 anni la sorellina 13enne

ALTA PADOVANA - Lunedì, davanti ai giudici del Tribunale collegiale, sarà processato un. Incesto e violenza sessuale ai danni della sua. Un incubo per la ragazza durato cinque anni e terminato solo nel 2015 quando ha avuto la forza di denunciarlo ai carabinieri. Le attenzioni verso la sorella, secondo l'accusa rappresentata dal sostituto procuratore Roberto Piccione titolare delle indagini, sono iniziate nel 2009 quando lui aveva 22 anni e la sorella tredici. Tutte le volte che i genitori uscivano di casa per andare a lavorare, lui trovava una scusa per avvicinare la sorellina. Il suo interessemorboso all'inizio si manifestava con una serie di attenzioni, come dei regalini. Poi la sua ossessione sessuale nei confronti della sorella è degenerata. Dai bacini è passato a toccarla nelle parti intime. Poi con il passare dei mesi si è spinto oltre, costringendola ad avere dei rapporti orali. Ma l'orco non si è fermato, anzi è diventato ancora più brutale. Un giorno, sempre con l'assenza di mamma e papà, ha preso con la forza la sorellina e l'ha violentata. Per l'accusa le ha fatto perdere la verginità ad appena tredici anni. L'incubo è durato per cinque anni, fino al 2014. Poi l'anno dopo la sorella ha avuto il coraggio di denunciarlo.