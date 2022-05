Un uomo tenta di violentarla, lei reagisce e lo uccide con una mossa di jujitsu

Un uomo ha tentato di violentarla, lei lo ha messo ko, fino a ucciderlo, in poco tempo e con delle mosse, molto efficaci, di jujitsu. Ora, però, la donna potrebbe essere incriminata per omicidio.

È accaduto in Brasile, a Vila Perus (San Paolo), nella notte tra sabato e domenica scorsi. La donna era in compagnia di un'amica e stava tornando a casa, quando le due sono state assalite da un uomo: una delle due vittime è riuscita a fuggire, mentre l'altra, una ventenne, è stata costretta ad affrontare il suo aggressore, forte della sua esperienza nelle arti marziali. In meno di un minuto, la donna è riuscita a mettere l'uomo ko. L'aggressore era rimasto completamente privo di sensi e a quel punto la vittima ha chiamato la polizia, ignara del fatto che l'uomo fosse già morto, per strangolamento.

La donna, ricoverata in ospedale in osservazione, ora potrebbe essere indagata e processata. Per la legge brasiliana, le arti marziali, più che strumenti di autodifesa, sono considerate 'armi bianche' e la padronanza delle tecniche richiede una certa responsabilità, dal momento che, come in questo caso, possono uccidere. In particolare, il jiu jitsu brasiliano è molto più diretto, efficace e violento rispetto a quello tradizionale. La polizia non ha voluto rilasciare dettagli sulle indagini a carico della donna, che si trova ancora in ospedale: qualche novità si potrà avere solo quando sarà dimessa.

