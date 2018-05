Papà stuprava figlia 12enne «Così ti puoi difendere da chi ti vuole violentare»

«Te lo faccio, così ti puoi difendere da chi ti vuole violentare»: con questa atroce giustificazione un padre cinquantenne della provincia di Perugia violentava sua figlia di 12 anni. I carabinieri lo hanno arrestato. La notizia è riportata oggi dalla Nazione e sulla vicenda i militari mantengono il riserbo.



«Così ti puoi difendere da chi ti vuole violentare» sarebbero state le parole dell'uomo alla bambina, secondo quanto si legge sul quotidiano. I fatti sarebbero avvenuti ad aprile e a sporgere denuncia è stata la ex moglie dell'arrestato.



Le presunte violenze sarebbero avvenute nel corso dei pomeriggi che il padre trascorreva con la figlia. In base a quanto riporta La Nazione, è stata la bambina, una volta tornata a casa dalla mamma, a raccontare quanto subito e il suo racconto è stato videoregistrato dalla donna per poi essere mostrato ai carabinieri. La dodicenne è stata quindi sentita nel corso di un'audizione protetta dagli inquirenti.

