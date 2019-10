Stupro, maresciallo dei carabinieri assolto in appello: «Non violentò una ventenne nel bagno della discoteca»

Un incubo lungo 7 anni potrebbe essere arrivato alla fine: Luca Sarti, maresciallo dei carabinieri, è stato assolto dalla Corte d'Appello di Bologna dall'accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazza di vent'anni, perché

«il fatto non sussiste». Nel 2017 il maresciallo era stato condannato a 6 anni e mezzo di carcere, in primo grado.L'episodio incriminato risale a sette anni fa, a Modena nel 2012, quando la ragazza denunciò il carabiniere, che oggi a 44 anni: la ventenne disse di essere stata portata nel bagno di una discoteca e costretta ad avere un rapporto sessuale. Sarti è stato appunto condannato in primo grado, e assolto oggi in appello.