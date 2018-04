Stuprata e segregata a 13 anni: incubo finito condannati amici di famiglia

di Marco Aldighieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - L'incubo per una ragazza, ora maggiorenne, è finito. I suoi, queiche avrebbero dovuta accudirla, sono statia vario titolo persu una minorenne e maltrattamenti in famiglia. Petrica Eugen Imbrea di 44 anni, davanti ai giudici del Tribunale collegiale, è stato condannato a dodici anni di reclusione (il pubblico ministero Benedetto Roberti ne aveva chiesti otto). Quindi la moglie Elena Ionela Imbrea di 38 anni a tre anni e Marcel Imbrea quarantatreenne a sei anni. Inoltre i tre dovranno risarcire la vittima con 30 mila euro.Tutto è iniziato nel lontano 2008 in Romania, in un villaggio di una regione povera, dove la mamma della ragazzina ha chiesto aiuto a quella famiglia che credeva amica. Lei, residente in Francia a Nizza con un lavoro precario, non aveva le possibilità economiche per tirare su l'amata figlia. Così ha accettato la proposta di Petrica Eugen Imbrea e dei suoi familiari, tutti residenti a Padova, che si sono offerti di accudire la ragazzina e di farla lavorare come baby sitter.