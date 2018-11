Stupra una bimba di 7 anni nel bagno della scuola di danza

di Alessia Strinati

Aggredita ei. Una bambina diè stata presa con la forza da un uomo mentre si trovava a. Il maniaco è riuscito ad inserirsi nella scuola frequentata principalmente da bambine a Kogarah, nel sud di Sydney, per adescare una di loro e dopo averla aggredita avrebbe abusato sessualmente di lei nel bagno.Anthony Sampieri, come riporta l' ABC , le ha prima messo le mani al collo e poi l'ha obbligata a praticare atti sessuali su di lui minacciandola di morte. L'uomo ha anche filmato la violenza, fino a quando non è stato interrotto da alcune persone che si sono rese conto di quello che stava accadendo e lo hanno immediatamente fermato. Alcuni uomini, infatti, sono stati allertati dalle urla della piccola e quando hanno aperto la porta del bagno hanno trovato il 54enne seminudo sulla bimba.Gli uomini però sono stati accoltellati da Sampieri, pur riuscendo a fermarlo. L'uomo è stato arrestato e dovrà rispondere del reato di abusi sessuali su minore, la piccola è stata affidata a cure specializzate, mentre i due salvatori sono stati in ospedale ma non in gravi condizioni.