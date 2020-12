Studentesse costrette a inginocchiarsi dall'insegnante per misurare la lunghezza della gonna

Una scuola di Melbourne, in Australia, si è scusata dopo aver fatto inginocchiare un gruppo di ragazze di età compresa tra i 12 e i 13 anni per controllare la lunghezza delle loro gonne. Sul sito web della scuola c'è scritto che le gonne dovrebbero arrivare alle ginocchia. Un insegnante ha chiesto alle ragazze del settimo anno di mettersi in fila e di mettersi in ginocchio per vedere se le loro gonne toccavano terra o meno, ha scritto il quotidiano australiano Herald Sun.

L'incidente ha fatto sì che oltre 150 genitori di alunni del Brighton Secondary College, a Brighton East, Melbourne, si rivolgessero ai social media. Hanno definito l'atto «patriarcale», nonché un «atto umiliante e arcaico di pubblica vergogna». Il genitore che ha sollevato la questione ha detto in una e-mail alla scuola che era «sconvolto da questo atto umiliante e arcaico di pubblica vergogna». E ha aggiunto: «Non voglio davvero che questo accada di nuovo alle ragazze del BSC. È semplicemente sbagliato».

Il preside della scuola Pat Gargano ha dichiarato a news.com.au che la scuola «si è scusata senza riserve» per l'incidente, aggiungendo che «non rifletteva i valori della scuola di rispetto, empatia e integrità».

