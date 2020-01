Studentessa universitaria si lascia cadere dall'ottavo piano: morta a 21 anni

Ultimo aggiornamento: 16:30

nel pomeriggio del 31 dicembre a. Una studentessa universitaria italiana di 21 anni, ex studentessa a Padova, ora iscritta a Ca' Foscari,di via Trieste, al civico 1. La giovane è morta sul colpo.Un episodio tragico che potrebbe avere la sua spiegazione nelladella quale la ragazza, a quanto raccontano i familiari, soffriva negli ultimi tempi.Sono attivi alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per avere supporto e aiuto psicologico:Telefono Amico 199.284.284Telefono Azzurro 1.96.96Progetto InOltre 800.334.343De Leo Fund 800.168.768