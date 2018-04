Suicida a 26 anni, era giorno di laurea ma lei non aveva dato gli esami

Al momento non è stato accertato il motivo del gesto. Per la studentessa, che era una fuori sede, non c'è stato nulla da fare. Da fonti dell'università si apprende che tutte le attività sono sospese. A quanto si apprende all'Università c'erano anche alcuni parenti della povera ragazza. Era infatti una giornata di lauree, ma la ragazza non sarebbe stata in regola con gli esami.

NAPOLI - Una studentessa di 26 anni si è tolta la vita nella sede universitaria di Monte Sant'Angelo a Napoli. La ragazza iscritta alla facoltà di Scienze Naturali si è tolta la vita lanciandosi dal tetto dell'edificio. Era di originaria di Isernia.