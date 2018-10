Studente incastrato nel bus e trascinato per un chilometro: autista nei guai

di Marina Mingarelli

incastrato nella portierae trascinato per oltre unprima che l’autista si accorgesse del fatto. E’ quanto accaduto nel giugno scorso a uno studente di 15 anni del capoluogo ciociaro che frequentava una scuola superiore di. Scenario dell’incidente la parte bassa della città termale. Il ragazzo, come faceva ogni giorno, stava attendendo alla fermata il mezzo pubblico.L’autista del bus, B.N. di 38 anni, dopo la breve sosta per far salire i, aveva pigiato il pulsante per far richiudere le portiere e aveva ripreso la marcia diretto verso. Non si era accorto, però, che proprio nel momento in cui le portiere si stavano chiudendo il 15enne stava salendo sul bus. A quel punto il giovane che si era ritrovato incastrato in mezzo alla portiera era stato trascinato dal pullman per oltre un chilometro. Nessuno degli occupanti sembra che si fosse accorto di quell’adolescente che penzolava con le gambe fuori dal mezzo pubblico.Quando l’autista aveva realizzato quanto accaduto aveva frenato prestando subito soccorso al minorenne che, a causa del dolore provato, aveva perso i sensi. I medici del 118, allertati dal conducente, avevano trasportato il ragazzino nel vicino ospedale dove era stato sottoposto alle prime cure. Il 15enne, che aveva riportato lesioni agli arti inferiori e a una scapola, era stato costretto al ricovero. I genitori dello studente, non appena appreso quanto accaduto, avevano subito fatto scattare la denuncia nei confronti dell’autista.Nei giorni scorsi, a conclusione delle indagini, il giudice per le udienze preliminari ha disposto il rinvio a giudizio nei confronti dell’indagato, che dovrà rispondere del reato di lesioni. La prima udienza è stata fissata davanti al giudice monocratico per il prossimo dicembre. Il conducente dell’autobus verrà difeso dall’avvocato Giuseppe Lo Vecchio del Foro di Frosinone.