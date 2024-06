Studente di 16 anni morto nel sonno in campeggio mentre era in gita con la scuola. Nei giorni scorsi aveva mal di gola

Tragedia durante la gita di una scolaresca in un campeggio di Torre del Lago, in Versilia. Uno studente di 16 anni è stato trovato morto dai compagni nella mattina di giovedì. Il giovane era arrivato da Brema, in Germania, insieme ad altri ragazzi tra i 16 e i 17 anni e sarebbe dovuto ripartire proprio nella mattina della tragedia. Ma per Leon, questo il nome del ragazzo, non c'è stato nulla da fare.

Il malore nel sonno

L'ipotesi al momento è che probabilmente il decesso sia stato causato da un malore: è stata comunque disposta l'autopsia.

Sul posto è giunto anche il medico legale Stefano Pierotti, per ulteriori accertamenti di rito dopo quelli effettuati dal collega dell'automedica intervenuta insieme all'ambulanza che aveva constatato il decesso del giovane. I carabinieri stanno conducendo le indagini di rito e con l'ausilio di un interprete: hanno ascoltato anche i compagni del ragazzo tutti sconvolti per questa tragedia, mentre stavano trascorrendo alcuni giorni di relax e divertimento al mare. Dalle testimonianze, scrive Il Tirreno, è emerso che negli ultimi giorni Leon avesse lamentato un mal di gola, ma nulla che avesse destato particolare preoccupazione.

Nel pomeriggio di ieri, il pullman con la comitiva tedesca è ripartito alla volta di Brema, mentre il corpo del giovanissimo studente è stato trasportato all’obitorio di Lucca. Qui sarà raggiunto dai genitori, che si sono messi in viaggio non appena ricevuta la straziante notizia del decesso del loro figlio.