Studente 15enne spinto contro il banco dal compagno a Lecce: asportata la milza

LECCE - Non è ancora accertato se si sia trattato di un atto di bullismo o di un episodio isolato. Di sicuro una lite tra ragazzi in un istituto tecnico di Lecce per un pacchetto di patatine ha provocato l'asportazione della milza alla vittima spinta contro un banco da un compagno di classe: entrambi hanno 15 anni.



L'episodio, avvenuto nei giorni scorsi ma del quale si è avuta conoscenza solo oggi, si è consumato durante l'ora di ricreazione nella scuola che si trova peraltro a poca distanza dal 'Fermì, l'istituto al centro del video choc su un atto di bullismo e sul quale la Procura di Lecce ha aperto un'inchiesta. A quanto si è appreso, il quindicenne, due giorni dopo l'aggressione, avrebbe avuto un malore in classe. Soccorso dagli operatori del 118 è stato trasportato in ospedale. Qui è stato sottoposto a un intervento d'urgenza nel corso del quale gli é stata asportata la milza. Dopo cinque giorni in prognosi riservata, ora il 15enne sta meglio e probabilmente sarà dimesso nella prossima settimana.



La dirigente dell'istituto al momento non ha adottato alcun provvedimento disciplinare. Secondo alcune testimonianze di ragazzi presenti, raccolte dalla dirigente scolastica, emergerebbe una spinta ma non tale da poter classificare quanto accaduto come un episodio violento. Accertamenti sono in corso per ricostruire quanto accaduto anche dopo la presentazione di un esposto querela in Questura da parte del legale della famiglia della vittima.



All'Istituto Fermi, invece, era in programma un consiglio di classe per esaminare l'episodio di bullismo ai danni di un 17enne, ripreso da un video choc. Ma l'ipotetico confronto tra aggressore e vittima, alla presenza degli altri studenti, è saltato perché la Procura per i Minorenni di Lecce ha bloccato la riunione. Sul posto sono arrivati i carabinieri delegati dal pm Imerio Tramis a bloccare la seduta e disponendo l'ascolto immediato della vittima, che era presente insieme alla madre e ai legali difensori. Il ragazzo è stato condotto nella sede del comando provinciale dei carabinieri di via Lupiae dove è stato ascoltato nella stanza allestita ai piani superiori proprio per le audizioni protette. «Il mio assistito ha collaborato pienamente - riferisce il legale della famiglia della vittima, Giovanni Montagna - confermando gli episodi già riferiti alla madre come quello di essere stato preso con forza e usato come un cancellino in classe per pulire la lavagna».

