Stroncato da malore in auto dopo il lavoro Muore un deejay

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Il deejay di Radio4network Alessandro Rossi Mei - noto come- è morto stroncato da un malore all'interno della sua autovettura. Il corpo senza vita del 53enne è stato trovato questa mattina quando due passanti si sono accorti che l'uomo, parcheggiata in Strada di Fiume, tra il supermercato Despar e la pizzeria Spetic, a poca distanza dall'Ospedale di Cattinara dove Valli lavorava nel servizio anti incendio. Il 53enne era appena smontato dal turno di lavoro. Ralli aveva iniziato a lavorare per la radio libera triestina nel 1979. A nulla sono valsi i soccorsi giunti tempestivamente sul posto. Il cuore del dj aveva già smesso di battere.