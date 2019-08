Stromboli, nuova forte esplosione sull'isola: nube nera e turisti in fuga DIRETTA LIVE

vulcano sull'isola di Stromboli alle Eolie. Al momento, come si apprende, non si registrano feriti. Molta paura tra i turisti sull'isola. Una grande nube nera ha oscurato il cielo. L'altissima colonna di fumo è visibile anche a diversi chilometri di distanza. La fuoriuscita di lapilli e altro materiale incandescente ha provocato un incendio sulla zona sommitale del vulcano e in contrada Forgia Vecchia, sul versante dell'abitato di Stromboli. Nuova forte esplosione dalsull'isola dialle Eolie. Al momento, come si apprende, non si registrano feriti. Molta paura tra i turisti sull'isola. Una grandeha oscurato il cielo.

🌋 Registro audiovisual de la explosión del #Stromboli hace unos minutos, se puede observar un flujo piroclástico bajando por sus faldas al mar.



Se encuentra en erupción desde 1934. Es considerado unos de los más activos de #Italia 🇮🇹 y hoy está inestable.



📷: @NicoleBremner pic.twitter.com/Ey4S1YdgGm — EarthQuakesTime (@EarthQuakesTime) August 28, 2019

attivate le sirene e i turisti sono stati invitati a lasciare le spiagge per raggiungere la piazza per maggiore precauzione.







Alcuni testimoni hanno riferito che l'eruzione, preceduta da un forte boato, sarebbe stata di intensità maggiore a quella che il 3 luglio scorso provocò una vittima. A Ginostra era morto l'escursionista Massimo Imbesi, 35 anni di Milazzo, colto di sorpresa dall'esplosione mentre era su un sentiero insieme a un amico che si era invece salvato.



Al momento non si segnalano danni a persone o cose, tranne piccoli focali d'incendio sul versante di Ginostra del Vulcano. Un gruppo di turisti che si trovavano a Stromboli dopo l'esplosione si sono rifugiati nella chiesa San Vincenzo. Stanno tutti bene, anche se sono molto spaventati. Il boato è stato molto forte e dopo l'esplosione il cielo si è oscurato. Sull'isola c'è una pioggia di cenere e materiali.



C’è grande paura tra i circa duemila turisti presenti in questo momento sull’isola delle Eolie. I carabinieri, presenti sul posto, assieme alla protezione civile e ai vigili urbani, stanno indicando a tutti come proteggersi, dove concentrarsi in caso di evacuazione se il vulcano dovesse essere più minaccioso. Dopo le esplosioni alcuni turisti si sono tuffati in mare. Secondo quanto riportano alcuni turisti sull' isola di Stromboli si sonoe i turisti sono stati invitati a lasciare le spiagge per raggiungere la piazza per maggiore precauzione.

Al momento, come si apprende, non si registrano feriti. Molta paura tra i turisti sull'isola. Una grande nube nera si è alzata e ha oscurato il cielo. «Lo Stromboli, dopo l'esplosione del luglio scorso, si è mantenuto in stato di apparente instabilità, con esplosioni di ampiezza media o alta nei crateri sommitali. È un vulcano in attività persistente e ciò determina la presenza di un rischio vulcanico costante». Nei giorni scorsi Eugenio Privitera, direttore dell'Osservatorio etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) aveva parlato della situazione del vulcano: «Abbiamo assistito anche ad alcune piccole colate laviche per trabocco sulla parte medio-alta della sciara del fuoco - prosegue - e a piccole frane, con il rotolamento di blocchi incandescenti che finiscono in mare». Esplosioni come queste, chiamate parossistiche, sono sporadiche e «non sono prevedibili, e non hanno fenomeni precursori».

© RIPRODUZIONE RISERVATA