L'assalto dei pirati napoletani: papà e figlio fanno razzia su una barca a vela

, dove i carabinieri hanno denunciato due persone per il furto su una barca a vela. A raccontare l'accaduto è oggi Il quotidiano del Sud.«La sua Favola, il suo sogno di vivere in barca, navigando per il mondo, si sono infranti nell'isola di Stromboli, sulla spiaggia di Fico Grande, dove la sua barca a vela, un Jeanneau di 16 metri, si è arenato perché aveva disancorato mentre era in rada in quel mare blu cobalto dell'isola, di fronte al Vulcano che erutta ancora e la cui lava scivola sulla Sciara, di fronte a Strombolicchio, il cui faro la notte illumina quel tratto di mare - si legge sul quotidiano - E da oltre una settimana capitan John Tayor, 53 anni, è costretto a rimanere nell'isola a guardia della sua Favola ormai destinata ad essere rottamata, in attesa che si concludano le pratiche burocratiche per rimuovere Favola. Sta li, notte e giorno, a guardare la sua Favola fino a quando sarà rimossa. Per Favola John Taylor aveva speso tutti i suoi risparmi, lasciando il lavoro per una vita libera in mare, ma non è andata come voleva. Ma oltre al danno, capitan Taylor, ha dovuto subire anche la beffa perché allontanatosi da suo scoglio (vicino ad un nido di tartarughe Caretta Caretta dove a sorvegliarla c'è Roberta di una associazione che si occupa di proteggere le tartarughe) dei veri e propria pirati o meglio sciacalli arrivati da Napoli, sono entrati dentro Favola saccheggiandola, smontando bussole, Gps, prelevando cime ed altre cose e che stavano portando via».Si tratta di due napoletani, anche loro velisti, che erano in rada con la loro barca a poche centinaia di metri dalla Favola arenata e hanno pensato bene di andare con il loro gommoncino fermandosi accanto a Favola, salendo a bordo e depredandola di tutto quanto potevano portare via. Il capo pirata napoletano è un uomo di 50 anni e la cosa più sconcertante e che questo velista napoletano si è portato appresso il figlio di 14 anni per saccheggiare Favola. I due sono stati denunciati.