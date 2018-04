Terribile scontro frontale Strage in tangenziale Muore un'intera famiglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia, questa mattina, in Puglia. Tre persone, padre, madre e il loro figlio minorenne, sono morte in unavvenuto questa mattina nei pressi di. Secondo quanto accertato dai carabinieri accorsi sul luogo dell'incidente, per cause in corso di accertamento due auto, una Ford Focus SW e una Golf Volkswagen si sono scontrate frontalmente. L'impatto ha causato la morte dell'intero nucleo familiare che viaggiava a bordo della Ford. Sul posto si sono recati anche i vigili del fuoco.LEGGI ANCHE: Roma, motorino finisce sotto bus Atac: ragazza estratta dai vigili del fuoco Ancora da accertare la dinamica dell'accaduto: a scontrarsi sono state due auto, una Volkswagen Golf e una Ford Focus a bordo della quale viaggiava la famigliola. Ferito in modo grave il conducente dell'altro mezzo, trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto, insieme ai sanitari del 118, una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia che hanno messo in sicurezza la zona ed estratto le vittime dall'abitacolo dell'auto. I rilievi dell'accaduto sono affidati ai carabinieri.Foto: https://www.statoquotidiano.it/