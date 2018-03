Strage Latina, diretta funerali di Alessia e Martina: lutto cittadino a Cisterna

"All'inizio non ricordava, ora sta elaborando"

Un'intera comunità raccolta per salutare due giovanissime vite, strappate alla vita dal loro stesso padre:, in questi minuti, sta attendendo l'ingresso delle bare di, le due bimbe uccise dal padre Luigi lo scorso 28 febbraio.è stato proclamato il lutto cittadino, e la città ha anche dedicato una maglietta alle due sorelline: "Alessia e Martina, Cisterna vi porterà sempre nel cuore".«La signora Gargiulo ora sa quello che è successo ed è supportata da psicologi ma soprattutto dalla famiglia.prima che possa riprendersi». È quanto sottolinea all'Adnkronos il legale della moglie di Luigi Capasso, il carabiniere che, dopo averla ferita con colpi di arma da fuoco, ha ucciso le loro due figlie di 8 e 14 anni e poi si è suicidato.«Domani () ci saranno i funerali delle bambine ed è stato proclamato il lutto cittadino a Cisterna di Latina -prosegue il legale- Devo dire che ho ricevuto tantissime telefonate di vicinanza da tutto il paese, donne, uomini con e senza figli. Ai funerali ci sarà tutto il paese. La signora ovviamente date le sue condizioni di salute non sarà presente ma ci saranno i suoi familiari. Ora bisogna solo aspettare, dovrà fare un bruttissimo viaggio dentro se stessa, un viaggio lungo che dobbiamo rispettare», conclude.