Diletta massacra i genitori: uccide la mamma, dopo 2 mesi muore anche il papà

Il 27 dicembre scorso Diletta Miatello, ex agente della Polizia locale di Asolo, era entrata nell'abitazione di mamma e papà e si era accanita contro i loro corpi. A farne le spese era stato prima il padre colpito con inaudita ferocia con dei cocci di terracotta. Convinta di averlo ucciso la figlia, ora in carcere, era andata in camera da letto e aveva completato l'opera contro la madre Maria Angela Sarto di 84 anni. Per quest'ultima non c'era stato nulla da fare. Dopo la strage, l'arresto nell carcere di Montorio Veronese.

La strage di San Martino di Lupari, ora si completa con un tragico epilogo. Come riporta Padovaoggi è morto il 28 febbraio Giorgio Miatello, 89 anni, che il giorno della resa dei conti riuscì a sopravvivere alle botte e ai colpi inferti dalla figlia Diletta. Dopo essere rimasto più giorni in prognosi riservata tra la vita e la morte in ospedale a Padova, aveva cominciato un periodo di recupero in una casa di riposo di Camposampiero. Negli ultimi giorni però il suo quadro fisico è precipitato fino a portarlo al decesso. Sul corpo dell'ottantanovenne verrà effettuata l'autopsia.