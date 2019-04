Liquami nel fiume È strage di trote nel Po: «Morte 50 quintali»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VILLAFRANCAnel Po nel torinese: bensarebbero infatti morte per colpa di alcuni liquami finiti nel fiume. A scoprire l’accaduto sono stati i carabinieri di Villafranca Piemonte, comune della città metropolitana di: i liquami, secondo quanto emerso, arrivavano da un’azienda agricola di allevamento di suini proprio di Villafranca.Secondo la ricostruzione dei carabinieri giovedì sera i liquami, che si trovavano in una vasca di rimessaggio da 15mila metri cubi, si sarebbero, che finisce poi nel Po a 4-5 km di distanza. Il titolare dell’azienda agricola è stato denunciato per inquinamento ambientale dopo che i liquami, percorso il canale, sono arrivati nel Po uccidendo decine di quintali di pesci.