Dona un rene al suo fidanzato ma dopo pochi mesi lui la tradisce. Lei: «Lo rifarei»

Dona un rene al suo fidanzato e poco dopo lui le confessa un tradimento. La tiktoker Colleen Le shared ha condiviso sulla sua pagina social la sua storia che ha del tragicomico. La giovane, infatti, ha donato il rene al suo ex fidanzato, convinta che la loro relazione fosse solida e forte, ma poco dopo ha scoperto che lui la tradiva con un'altra donna.

Il dono

Colleen ha detto di aver incontrato il suo ex fidanzato nel 2015 e di aver deciso di donargli il suo rene dopo alcuni mesi di frequentazione. La 30enne che vive a Yorba Linda, in California, ha spiegato che era importante per lui muoversi in fretta visto che era già sotto dialisi e la sua funzione renale era meno del 5%.

La ragazza ha poi aggiunto che il suo ex non le ha chiesto il rene, ma ammette di essersi sentita sotto pressione, volendogli bene e credendo nel loro amore ha così deciso di fare l'importante passo.

Il tradimento a un addio al celibato

Dopo aver donato il rene al suo ex fidanzato, la loro relazione non sembrava essere cambiata, fino a quando, dopo circa 7 mesi, il ragazzo le ha confessato il tradimento a un addio al celibato. «La mia reazione iniziale è stata quella di sentirmi ferita e tradita. Era un cristiano irriducibile e si è sempre attenuto alla sua morale durante tutta la nostra relazione, quindi mi ha decisamente scioccato il fatto che mi avesse tradito in quel modo dopo tutto quello che avevo fatto per lui. Mi sono sentita pugnalata alle spalle e sfruttata», ha confessato Colleen.

Nonostante il suo dolore, ha detto di aver cercato di dare una seconda possibilità al suo ex fidanzato, ma circa tre mesi dopo, a seguito di una discussione, lui ha deciso di finirla.

Lei: «Lo rifarei»

Due mesi dopo lui ha provato a riallacciare i rapporti ma questa volta la 30enne è stata irremovibile: «Non ho risposto perché mi sentivo come se mi avesse contattato solo per il senso di colpa».

Infine ha concluso: «Nonostante tutto lo rifarei, farei di nuovo tutto per salvargli la vita».