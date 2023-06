«Sono rimasta incinta di uno sconosciuto durante il mio addio al nubilato, ma mio marito mi ha sposata lo stesso»

«Aspetto un figlio da uno sconosciuto, abbiamo fatto sesso durante il mio addio al nubilato». L'incubo peggiore di ogni futuro marito, che diventa realtà. Lo ha raccontano una ragazza su "Reddit", il social nel quale le persone scrivono anonimamente le loro avventure. In questo caso, la storia ha avuto centinaia di commenti, soprattutto per come è andata a finire.

Il racconto della futura sposa

«Sono stata con le mie amiche all'addio al nubilato in Messico - ha raccontato la sposa, una ragazza americana che si è confidata su Reddit -.

Non avevo nessuna cattiva intenzione, ma forse qualche mia amica sperava che mi lasciassi andare», dice la donna, evidentemente pentita per quello che sta per raccontare. «L'ultimo giorno le mie amiche hanno organizzato una festa con alcuni spogliarellisti. Abbiamo bevuto e fumato erba, poi la situazione è degenerata. Ho perso completamente il controllo», continua ancora. «Uno dei ragazzi mi ha portata via e, purtroppo, siamo andati a letto», ammette.

Ma quello che sperava fosse l'errore di una notte, è diventato un incubo. «Abbiamo usato il preservativo, non so come sia successo, ma sono rimasta incinta», ha detto. E a chi gli domanda come faccia a sapere che non sia del marito, risponde: «Lui non può avere figli, quindi non c'erano dubbi. Così mi sono fatta forza e gliel'ho detto. La sua reazione mi ha sorpresa», continua.

La reazione del marito

«È sparito per due giorni, pensavo volesse lasciarmi per sempre. Invece è tornato e mi ha chiesto se lo amo. Io ovviamente gli ho detto di sì e mi ha perdonata», ha detto ancora. Ma che ne sarà del bambino: «Abbiamo sempre sognato di avere un figlio, probabilmente lo avremmo adottato. Così abbiamo deciso di tenerlo», ha concluso.

Tantissimi i commenti alla vicenda. «Sembra la trama di un film, ritieniti fortunata ad avere un marito così», le ha scritto un utente. «Forse anche lui aveva qualcosa da farsi perdonare», le ha fatto notare un altro. «Può succedere, ma forse dovresti allontanarti da quelle amiche», ha scritto un altro.