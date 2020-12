La Stella Cometa di Betlemme visibile a Natale dopo 800 anni: l'evento straordinario

Non accadeva da 800 anni che la "Stella Cometa di Betlemme" fosse visibile a Natale. La luce che secondo la tradizione cristiana ha guidato i Re Magi verso Gesù in fasce tornerà proprio quest'anno, quasi per illuminare la rotta e trasmettere la magia del Natale. Potremo vederla in cielo il 21 dicembre 2020 grazie a un raro allineamento astronomico che non si verificava dal Medioevo, come ricorda il Telegraph.

Già nel 1614, l'astronomo Johanes Kepler (Keplero) parlava della "stella o cometa di Betlemme" come del frutto della congiunzione tra Giove e Saturno con la complicità di Venere. Quest'anno Venere non ci sarà, ma la "Stella di Natale" si potrà vedere lo stesso. La grande congiunzione, che si verificherà in concomitanza del solstizio d'inverno, avverrà tra i due più grandi pianeti del sistema solare: il signore degli anelli, Saturno, e il gigante Giove.

Si troveranno così vicini da creare una luce brillante. Come ha riferito in una dichiarazione pubblicata dalla Rice University l’astronomo Patrick Hartigan, è dal 1226 che Giove e Saturno non saranno così attaccati.La Nasa suggerisce di dotarsi di un telescopio per assistere al meglio allo spettacolo. Per vederla a occhio nudo basta rivolgersi verso sud-ovest subito dopo il tramonto.

