Stefano Tacconi operato a Torino, come sta dopo il delicato intervento durato 5 ore. L'ultima volta nelle Marche

Nuovo intervento per StefanoTacconi, 67 anni. L'ex portiere della Juventus giovedì è stato sopposto all’ospedale Molinette di Torino a un intervento chirurgico durato cinque ore che - fanno sapere i medici - è «tecnicamente riuscito con attuale buon esito clinico».

Stefano Tacconi operato

Tacconi è stato sottoposto a un intervento di ricanalizzazione endovascolare aorto iliaca e ricostruzione chirurgica della arteria femorale. L’operazione si è resa necessaria «per un grave quadro di ischemia arteriosa dell’arto inferiore destro, a causa di arteriopatia diffusa aorto iliaco femorale (ostruzione arteriosa da aorta a femore)».

Il calvario

Una patologia, precisano, non connessa a quella pregressa che aveva colpito il calciatore nel 2022 mentre si trovava ad Asti. Dopo l’intervento il paziente, conclude la nota dell’ospedale «é sveglio, lucido e asintomatico e ora verrà trasferito nella Rianimazione ospedaliera».

In queste settimane era stato lo stesso Stefano Tacconi a preannunciare l'operazione, senza perdere ottimismo e fiducia: «Ora anche se sto meglio e sono tornato a camminare, il mio calvario non è ancora finito. Le ultime visite che ho fatto hanno evidenziato dei coaguli di sangue, dei 'trombi', nelle gambe e nella vena aorta. Devono aprirmi e darmi una sistemata. Mi hanno promesso che poi sarò come nuovo».