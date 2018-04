«Sono figlia di D’Orazio dei Pooh», intera famiglia alla sbarra per falso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Sono accusati di aver dichiarato il falso per poter ottenere dal Tribunale di Venezia l'accertamento di paternità dal. La figlia mai riconosciuta sarebbe, oggi 33enne, di Cittadella (Pd), rinviata a giudizio insieme alla madre, di Jesolo, e all’ex marito di quest’ultima,Michelon, di(ex tecnico della band). La vicenda si trascina da anni, ora è in penale.Il procedimento principale, ora sospeso, fu avviato a(il musicista risiede a Pantelleria) da parte di Francesca: «Mio padre è D’Orazio, con cui mamma ebbe una relazione tra il 1983 e l'84». E chiese un mantenimento retroattivo di 2,5 milioni di euro. D’Orazio rifiutò il test del Dna. Era necessario che Diego Michelon ottenesse prima il disconoscimento: fu avviata la causa a Venezia, nel corso della quale dichiarò di aver saputo tardi che Francesca non era sua figlia. La Procura è convinta che abbia mentito. Nel maggio 2016, per falso, il terzetto era stato prosciolto dal gup, ma laannullò e ieri ecco il rinvio a giudizio degli imputati. Nel frattempo la Procura ha chiesto la revoca della sentenza di disconoscimento di paternità emessa nel 2013.Nel procedimento penale il batterista dei Pooh - oggi 69enne e da un anno sposato con- si è costituito per ottenere il risarcimento dei gravi danni patiti: l’iniziativa della ragazza ha avuto infatti anche un’ampia eco mediatica. La battaglia giudiziaria si preannuncia ancora lunga e combattuta.