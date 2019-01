Stefania uccisa e bruciata Fermata l'ex amante del marito: «L'ha uccisa a martellate»

La Procura di Brescia ha disposto il fermo di Chiara Alessandri, 44 anni, ritenuta la responsabile del delitto di Stefania Crotti, impiegata di 43, il cui corpo è stato trovato venerdì sera carbonizzato nelle campagne di Erbusco nel Bresciano.

Si tratta dell'ex amante del marito della vittima. Tutti i protagonisti della vicenda sono residenti a Gorlago nella Bergamasca.

con uno stratagemma, l'ha uccisa (probabilmente a martellate, visto che ne è stato ritrovato uno) e poi ne ha bruciato il cadavere nel bosco vicino a Erbusco. Contro la Alessandri ci sarebbero dei pesanti indizi raccolti anche durante gli interrogatori.a denunciare la scomparsa giovedì da Corlago, paese vicino a Bergamo, e in seguito a identificare il cadavere grazie alla fede nuziale sulla quale sono incisi i loro nomi e la data del matrimonio. L'uomo è stato ascoltato a lungo dai carabinieri di Bergamo e Brescia, ma è risultato estraneo al delitto ma la posizione resta al vaglio degli inquirenti.che aveva lanciato anche un appello su Facebook per far ritrovare la moglie, eDel corpo di Stefania, invece, si era accorto un ciclista, che aveva avvertito i carabinieri di Chiari. Erbusco, dove è stato ritrovato il cadavere della povera donna, dista mezz'ora da Gorlago.