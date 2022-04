Stati Uniti, il meteorologo in diretta tv chiama i figli: «Sta arrivando un tornado sulla nostra casa»

Maltempo e tornado del sud degli Stati Uniti. E così, durante la diretta tv, Doug Kammerer ha preso il telefonino in mano e ha chiamato a casa: «Il tornado sta arrivando proprio sopra casa mia, avverto i miei figli perché probabilmente staranno giocando on line». Il meteorologo della Nbc, dunque, ha colto l'occasione di raccontare ai telespettatori quanto stava accadendo e avvertire la sua famiglia di nascondersi nel seminterrato. Il video è diventato subito virale.

#Working4You When a tornado warning sounded last night, Storm Team4 Chief Meteorologist @dougkammerer was working to keep you informed and safe — just like his own family. https://t.co/1iV3XQHB0q pic.twitter.com/xZZrDOWCC6