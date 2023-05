Stati Uniti a rischio default, l'avvertimento di Yellen: «Dal primo giugno se il Congresso non interviene»

Il segretario al Tesoro americano Janet L.Yellen ha messo in guardia sul rischio che gli Stati Uniti possano entrare in default il primo giugno se il Congresso non alzerà o sospenderà il limite del debito, facendo pressione sul presidente Biden e sui legislatori per raggiungere un accordo per scongiurare lo scenario. Lo riportano i media Usa. «Date le attuali previsioni, è imperativo che il Congresso agisca prima possibile per aumentare o sospendere il limite del debito in modo da fornire la certezza a lungo termine che il governo continui a effettuare i pagamenti», ha detto Yellen.

Wall Street chiude in ribasso

La Borsa di New York ha chiuso in leggerissimo ribasso dopo la soluzione del nuovo caso bancario della First Republic Bank, alla vigilia di una riunione della Federal Reserve sui tassi di interesse. A Wall Street, una delle poche borse occidentali aperte il primo maggio, l'indice Dow Jones ha perso lo 0,14%, il Nasdaq è sceso dello 0,11% e l'S&p 500 ha chiuso a -0,04%.