Covid, negli Stati Uniti oltre 1.000 morti in un giorno: è record da aprile. Da settembre terza dose di vaccino

La variante Delta avanza negli Stati Uniti che ieri hanno registrato oltre mille morti di Covid in un solo giorno, mai così tanti dal mese di aprile. È il bilancio della giornata di martedì negli Usa, secondo il conteggio della Reuters riportato da diversi media americani. I decessi sarebbero stati 1.017, circa 42 ogni ora, con una media adesso di 769 morti al giorno. Il totale delle vittime dall'inizio della pandemia negli Stati Uniti sale così a oltre 620.000.

APPROFONDIMENTI I DATI Covid, Oms: oltre 4,4 milioni di casi in una settimana e 66 mila... USA Covid, ragazzina di 13 anni muore il giorno dopo esser risultata... I DATI Variante Delta, allarme negli Stati Uniti per la diffusione tra i... COVID Vaccino, terza dose in Israele e Usa. In Italia esperti dubbiosi:...

Covid, Oms: oltre 4,4 milioni di casi in una settimana e 66 mila morti. Variante Delta in 148 Paesi

Terza dose da settembre

Gli Stati Uniti cominceranno a distribuire ad ampio raggio le terze dosi di vaccino anti Covid il prossimo mese, a partire dal 20 settembre. Lo hanno annunciato le autorità sanitarie Usa. «I dati disponibili mostrano chiaramente che la protezione contro l'infezione da coronavirus diminuisce con il tempo, e in coincidenza con la variante Delta, iniziamo a vedere una protezione ridotta contro la malattia in forma moderata e lieve. Abbiamo concluso che un richiamo sia necessario per massimizzare la protezione da vaccino e prolungare la sua durata», si legge in una nota.

Covid, ragazzina di 13 anni muore il giorno dopo esser risultata positiva al test

Impennata di casi tra i bimbi

È allarme negli Stati Uniti per la notevole crescita di casi di Covid tra i più piccoli (sotto i 12 anni), fascia di età per cui i vaccini non sono stati ancora approvati. Se nel mese di luglio sono state registrate 12mila nuove infezioni nei bambini, informa sul British Medical Journal l'Accademia americana di pediatria, dopo la prima settimana di agosto ne sono state rilevate ben 94 mila. E fino al 14 agosto si contavano 1902 bambini ricoverati in ospedale. «La variante delta - ha sottolineato Anthony Fauci, direttore dell'Istituto nazionale per le allergie e le malattie infettive - è molto più trasmissibile dell'alfa. Di conseguenza vedremo più bambini che si ammaleranno, e una certa percentuale di loro richiederà l'ospedalizzazione». L'Accademia e l'Associazione degli ospedali pediatrici hanno dichiarato che la settimana che si è conclusa lo scorso 29 luglio «ha visto il più alto incremento settimanale dei casi pediatrici di Covid-19 dall'inizio della pandemia», rappresentando il 19% dei casi totali«. Il British Medical Journal ricorda che l'unico vaccino approvato per i più giovani (tra i 12 e i 17 anni) è Pfizer-BioNTech. Sia questa azienda che Moderna stanno avviando sperimentazioni dei loro vaccini nella fascia tra i 5 e gli 11 anni, e Pfizer sta inoltre studiando il suo vaccino negli under 5. L'Accademia ha sollecitato l'Autorità americana regolatoria per i farmaci (Fda) di accelerare l'approvazione di questi vaccini valutandoli . «Basandosi sull'evidenza di oltre 340 milioni di dosi di vaccini somministrate agli adulti e agli adolescenti tra 12 e 17 anni, non c'è rischio che si verifichino serie reazioni immunologiche e infiammatorie dopo più di due mesi dalla somministrazione».

Variante Delta, allarme negli Stati Uniti per la diffusione tra i bambini: aumentano i ricoveri

Ultimo aggiornamento: 16:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA