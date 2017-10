Lo stalker manda 1670 messaggi a una ragazzina di 14 anni: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESCARA - Avrebbe mandato ben 1670 messaggi a una ragazzina di 14 anni: arrestato lo stalker. Vittima delle molestie una 14enne di Pescara, adescata on line e perseguitata con la richiesta di incontri e di rapporti sessuali. La minore ha perfino finto di accettare, presentandosi agli incontri con il fidanzato, ma lo stalker non si è presentato. Dopo la denuncia, la polizia è riuscita ad individuare l'uomo - un 25enne del chietino - e a far scattare l'arresto.