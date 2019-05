Stacca a morsi un dito al poliziotto: era stato fermato per un controllo

TORINO - Fermato per un controllo dalla polizia e portato in Questura per l'identificazione, ultimato il segnalamento ha aggredito a morsi un agente strappandogli la prima falange dell'anulare della mano sinistra. Protagonista un nigeriano 23enne che dagli accertamenti è risultato irregolare sul territorio nazionale e con precedenti a carico. Il giovane è stato fermato mentre il poliziotto è stato soccorso e trasportato in ospedale per le cure del caso.

