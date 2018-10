Stabilo: «I nostri matitoni colorati soddisfano tutti i requisiti sulla sicurezza»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO - Stabilo, a seguito delle notizie pubblicate dalla rivista specializzata tedesca ÖKO-TEST, comunica che i matitoni colorati Stabilo woody 3 in 1 sono sicuri e rispettano tutte le specifiche legali e i valori guida UNI EN 71. Questo è confermato dai test di prodotto che vengono condotti regolarmente da istituti indipendenti e rinomati, in conformità con i dovuti standard.STABILO segnala, inoltre, che i test pubblicati da Öko-Test non sono quelli previsti dal legislatore europeo a tutela della sicurezza dei prodotti classificati come giocattoli per l’utilizzo da parte dei bambini. La rivista ha, infatti, condotto una ricerca su matite colorate di vari produttori, tra cui STABILO woody 3 in 1, pubblicata il 27 settembre 2018 all’interno del numero di ottobre 2018. Secondo tale ricerca, i matitoni colorati STABILO woody 3 in 1 sono stati testati e classificati come "insufficienti". ÖKO-TEST si è, però, servita del metodo di analisi EN 14362-1, utilizzato per testare tessuti e coloranti che tingono i tessuti stessi. Ciò prevede il riscaldamento del materiale di prova fino ad almeno 70° C e l'aggiunta di una sostanza chimica. Le matite colorate STABILO woody 3 in 1 sono classificate come giocattolo secondo la direttiva EU 2009/48/EC. La loro sicurezza deve, quindi, essere testata utilizzando lo standard per i giocattoli EN 71/9-11. Tutti i prodotti STABILO ai quali si applica tale standard sono testati regolarmente da istituti indipendenti che rispondono a tutte le più stringenti normative europee in vigore. Questi test hanno confermato che le matite colorate STABILO, come woody 3 in 1, non contengono sostanze proibite o pericolose e che rispettano tutte le specifiche legali stabilite dallo standard per i giocattoli EN 71/9-11.STABILO accoglie con favore il fatto che gli istituti indipendenti eseguano i propri test di prodotto. Tuttavia, questi ultimi devono sempre essere basati sui requisiti legali per i prodotti in fase di test e sugli ultimi standard scientifici.Essendo un brand globale che da decenni pone bambini e studenti al centro delle proprie attività, STABILO mette al primo posto la qualità e la sicurezza dei propri prodotti. “Caring” è uno dei valori che da sempre caratterizza la filosofia del brand. Proprio perché si prende cura dei propri clienti e dei consumatori finali, è fondamentale per l’azienda fornire informazioni chiare e trasparenti sull’accaduto.