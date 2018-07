Offre il cibo a uno squalo porgendolo con le mani: ecco come va a finire

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Voleva dar da mangiare a uno squalo direttamente con le mani, ma non è stata proprio un'ottima idea. L'animale infatti l'ha tirata in acqua e le ha quasi staccato un dito. E' successo ad una ragazza in vacanza nella baia di Dugong, in Australia.Melissa Brunnin, 34 anni, mentre era in visita al centro di salvaguardia degli squali di Tawney Nurse, ha osato un po’ troppo e ha voluto allungare del cibo agli squali con le mani. Ma uno squalo le ha morso le dita e l’ha tirata in acqua. Subito è stata aiutata a uscire dall’acqua ma il suo dito è rimasto ferito e fratturato.