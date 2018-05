Faccia a faccia con il grande squalo bianco: l'incredibile incontro ravvicinato

Incontrare lo squalo bianco non è qualcosa che capita tutti i giorni, nemmeno in Paesi noti per la sua presenza come il Sudafrica. Ed è proprio da lì che giungono queste immagini che documentano un incontro ravvicinatissimo con il grande predatore degli Oceani. Girate da Remo Sabatini, esperto di squalo bianco, che in questi giorni si trova proprio in Sudafrica per studiarlo, documentano l'approccio dell'animale con l'esca (solitamente una testa di tonno, priva di qualsiasi amo) che gli studiosi adoperano per tenere gli squali intorno alle imbarcazioni, così da poterli avvicinare, riconoscere, studiare.

Lo squalo bianco, infatti, non è molto interessato all'uomo. "Il grande squalo bianco, ha commentato Remo Sabatini, è un animale potente e molto intelligente. Curioso per natura, si è avvicinato, cauto, alla nostra barca. La possibilità si rubare uno spuntino gratis lo ha interessato ben più degli occupanti della gabbia antisqualo che lo hanno osservato in tutta sicurezza".

