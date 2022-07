Squalo attacca un pescatore e gli stacca un dito: le immagini terrificanti postate su TikTok

Guai a scherzare con gli squali, anche se di piccole dimensioni. La lezione l'ha imparata, a sue spese, un pescatore della Florida, che sottovalutando uno squalo limone appena catturato, ci ha rimesso un mignolo. Il tutto filmato da un presente e postato su Tik Tok. L'attacco choc è avvenuto nelle Content Keys, località poco a sud di Miami. Il pescatore aveva afferrato lo squalo per scangiare l'amo con il quale l'aveva catturato, ma il predatore si è improvvisamente girato e ha morso la mano dell'uomo, staccandogli il dito. «Ho perso il mignolo», ha urlato dopo il morso.

A shark bit off a fisherman's finger in Florida this past weekend -- and, warning, video of the incident is graphic. https://t.co/VxAQ6Cu4ej — TMZ (@TMZ) July 22, 2022

Attaccato da uno squalo, video choc sui social

Brett Reeder (questo il nome del pescatore) è stato sorpreso dallo squalo, nonostante gli anni di esperienza. Non si aspettava una reazione così aggressiva e rapida. Il video raggiunge il picco di drammaticità, quando lo squalo viene inquadrato zuppo di sangue dell'uomo. Dopo l'incidente il pescatore, che si trovava in barca con moglie e i figli, ha dovuto guidare la barca verso la riva, dove è stato raggiunto dall'elisoccorso. Una volta in ospedale ha ricevuto un intervento chirurgico, riporta "TMZ". Dopo qualche ora ha girato un altro video per raccontare l'accaduto. Non ha chiarito se i medici siano stati in grado di riattaccargli il mignolo, oppure no.