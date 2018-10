Maestra fa sputare in faccia all'alunno dai compagni «Era un metodo educativo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una maestra condannata per aver fatto sputare in faccia ad un alunno. Peril giudice Barbara Maria Trenti ha condannato con il rito abbreviato adi reclusione (pena sospesa) e a 3 mesi di interdizione dall’attività scolastica perdi mezzi di correzione la maestra Cristina, 62 anni, perchè responsabile di abuso di mezzi di correzione. La vicenda risale al mese di novembre 2013, nella scuoladella frazione di Castelnovo di Isola Vicentina.Per punire un vivace alunno di 6 anni che aveva sputato per terra, l’insegnante come “metodo educativo” per l’accusa aveva messo in fila i compagni di classe e ordinato loro di sputare addosso al ragazzo. Un’azione denunciata dalla mamma dello scolaro. La procura aveva chiesto l’del fatto con il pm Paolo Fietta, ma per il giudice il comportamento della maestra meritava il processo. È così è stato. L'insegnante si è sempre difesa asserendo che nessuno hasul ragazzino, che i compagni di classe hanno soltanto simulato il gesto, come in un gioco aper fare capire al ragazzino che sputare è da maleducati. La maestra dovrà risarcire conla mamma del bambino che si era costituita parte civile.